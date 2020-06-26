Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştı. Kırmızılar, en yakın rakibi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 30 yıllık hasrete son verdi.

26.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 01:15

Liverpool'un İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi.

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Ligin 31. haftasında Manchester City, Chelsea'ye konuk oldu. Karşılaşmada Christian Pulisic ve Willian'ın gollerine engel olamayan City, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Manchester ekibinin tek golü Kevin de Bruyne'den geldi.

30 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Bu sonucun sezonun bitimine 7 hafta kala rakibiyle puan farkı 23 olan Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti. 19. kez kez mutlu sona ulaşan Kırmızılar, 30 yıllık hasretine de son vermiş oldu. Kırmızı beyazlılar, son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda elde etmişti.

İLK TEBRİK CİTY'DEN

Liverpool'un şampiyonluğunu ilk tebrik eden kulüp Manchester City oldu. Mavi beyazlılar, resmi twitter hesabından "Liverpool'un Premier Lig zaferini tebrik ederiz" notuyla rakibini kutladı.

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