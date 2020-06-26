Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu

Liverpool'un İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi.

Ligin 31. haftasında Manchester City, Chelsea'ye konuk oldu. Karşılaşmada Christian Pulisic ve Willian'ın gollerine engel olamayan City, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Manchester ekibinin tek golü Kevin de Bruyne'den geldi.

30 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Bu sonucun sezonun bitimine 7 hafta kala rakibiyle puan farkı 23 olan Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti. 19. kez kez mutlu sona ulaşan Kırmızılar, 30 yıllık hasretine de son vermiş oldu. Kırmızı beyazlılar, son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda elde etmişti.

İLK TEBRİK CİTY'DEN

Liverpool'un şampiyonluğunu ilk tebrik eden kulüp Manchester City oldu. Mavi beyazlılar, resmi twitter hesabından "Liverpool'un Premier Lig zaferini tebrik ederiz" notuyla rakibini kutladı.