Son Dakika: Premier Lig'de Liverpool, 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti Son dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştı. Kırmızılar, en yakın rakibi Manchester Cty'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 30 yıllık hasrete son verdi.

Liverpool'un İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi. Lig'in 31. haftasında Manchester City, Chelsea'ye konuk oldu. Karşılaşmada Christian Pulisic ve Willian'ın gollerine engel olamayan City, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Manchester ekibinin tek golü Kevin de Bruyne'den geldi. Bu sonucun sezonun bitimine 7 hafta kala rakibiyle puan farkı 23 olan Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızılar son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda elde etti.