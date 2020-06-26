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Son Dakika: Premier Lig'de Liverpool, 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti

Son dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştı. Kırmızılar, en yakın rakibi Manchester Cty'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 30 yıllık hasrete son verdi.

Son Dakika: Premier Lig'de Liverpool, 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti
26.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:16

Liverpool'un İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi.

Lig'in 31. haftasında Manchester City, Chelsea'ye konuk oldu. Karşılaşmada Christian Pulisic ve Willian'ın gollerine engel olamayan City, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Manchester ekibinin tek golü Kevin de Bruyne'den geldi.

Bu sonucun sezonun bitimine 7 hafta kala rakibiyle puan farkı 23 olan Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızılar son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda elde etti.

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