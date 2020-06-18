Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası

Trafikte kendilerine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler, 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 Temmuz 2019 günü, trafikte kendilerine yol vermeyen araca saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar çıktı. Aracın önünü keserek aynaları tekmeleyen saldırganlar "Hürriyeti tehdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Aynı zamanda trafiğin aksamasına da neden olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı ancak bu ceza ertelendi.