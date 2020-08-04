Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Saat 18.15 itibarıyla altının onsu 1995 dolarla, gram altın ise 447 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 liradan, cumhuriyet altını ise 2.987 liradan satılıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi.

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