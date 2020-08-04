Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altının onsu 1995 dolarla, gram altın ise 447 lirayla tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altının onsu 1995 dolarla, gram altın ise 447 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. GÜNCEL FİYATLAR Saat 18.30 itibarıyla gram altın 445 liradan, ons altın ise 1994 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 liradan, cumhuriyet altını ise 2.987 liradan satılıyor. ONS ALTINDA 2.000 DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN