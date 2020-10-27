Son dakika: Oğlu hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamile eşinin gözü önünde öldürülen Alper Cin'in (24) babası Ahmet Cin (50), bugün görülecek duruşma öncesi DHA'ya konuştu. Cinayetten kendisinin sorumlu tutulduğunu söyleyen Ahmet Cin, "Oğlum doğum günümde öldürüldü. Gelinim olaydan sonra gitti, 8 aylık torunumu hiç göremedim" dedi. Öte yandan olay gününe ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırı olayı, geçen yıl 27 Ağustos günü, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atılgan (42) ve oğlu Kenan Atılgan (18), borç olarak verdikleri parayı almak için Ahmet Cin'in araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Baba-oğul ile Ahmet Cin arasında tartışma çıktı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'in de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Ahmet Cin, Alper Cin, Kerem Atılgan ve Kenan Atılgan ile esnaf Yaşar A., vurularak yaralandı. 5 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde vurulan Alper Cin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Kerem Atılgan ve oğlu Kenan Atılgan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

'BENİ DOĞUM GÜNÜMDE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ'

Baba-oğul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi adliye önünde DHA'ya konuşan Ahmet Cin, katil zanlıları ile arasında araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık olduğunu söyledi. Cin, yaşananları şöyle anlattı:

"Olaydan üç gün önce dükkana gelmişler. Eşimi tehdit etmişler, 'Sarı saçlarınla beyaz gömleğinle seni buralarda gezdirmeyiz' demişler. Oğlumu da tehdit etmişler. Onlar da gelip durumu bana anlattılar. Ben de avukat arkadaşıma gidip akıl aldım. O da 'Oluruna bakın her şeyin' dedi. Olay günü dükkana geldik. Doğum günümdü. Bu yüzden eşim, oğlum ve gelinim hep birlikte evden çıktık. Önce beraber yemek yiyelim dedik, gittik çorba içtik. Oradan dükkana geçtik. Zaten eşim ve gelinim sürekli dükkanda dururdu. Ben dükkana gittikten sonra çıktım. Gidip para çektim, oradan geldim araçların yağlarını kontrol ettim. Tekrar dükkana girmiştim ki Kerem Atılgan ve oğlu Kenan Atılgan geldi. Hiçbir şey demeden Kerem Atılgan oğluma yumruk attı, oğlu da bana silah sıkmaya başladı. O sırada oğlum da kendisine ait tabancayı çekmeceden çıkarıp, karşılık verdi. Bunlar önce çıkıp gittiler, sonra Kerem Atılgan geri geldi, bu sefer o silah sıktı, hem oğlumu vurdu hem de beni. Olay sırasında ailem yanımızdaydı. Bu ailenin gözü önünde yapılacak şey değildi. Bana karşı kini vardı madem, ben tek başıma bankaya giderken, arabaların yağlarını kontrol ederken beni takip etseydi. Ailemin gözü önünde beni yaralayıp, oğlumu öldürdüler. Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu. Bunlarla araç alışverişi yapmıştık. Parada anlaşmazlık çıktı. Zaten Kerem Atılgan olaydan önce kahvede 'Ayın 27'si onun doğum günü, onu doğum gününde vuracağım' demiş. Kasten, planlı olarak yaptılar. Oğluma hedef alıp ateş ettiler, bilerek öldürdüler. Olaydan sonra herkes beni sorumlu tuttu. Eşimin, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Gelinim gitti, torunum doğdu, göremedim. Ama güvenlik kamera görüntüleri ortada. Bu olayın böyle olacağını bilsem kendimi oğluma siper ederdim. Korumak için canımı verirdim. Şimdi duruşma olacak. Ben adalete de devlete de güveniyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın."

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay gününe dair yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlıları Kerem Atılgan ile Kenan Atılgan'ın Alper Cin'e ait iş yerine geldiği, tabancayla ateş edip, kaçtıkları görülüyor.

- Bursa