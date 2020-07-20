Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'a Başakşehir'in şampiyonluğu, TFF 1. Lig playoff finalinin hangi stadyumda oynanacağı ve önümüzdeki sezon stadyuma seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili konuştu.

Özdemir'in açıklamaları şöyle;

Hedef, bir maçı oynatmak ama seyircili oynatmak. Pandemi sürecinden dolayı seyircili oynama işini yapamadan sezonu tamamlıyoruz. Ana hedefimiz 2020/21 sezonuna seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli.

"AĞUSTOS'TA KARARIMIZI VERECEĞİZ"

Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. TFF de bu işe dahildir. Pandemi sürecinden sonra 8 haftalık Süper Lig'de, 6 haftalık 1. Lig'de oynanan maçlar kalbimizdeydi. İki takım da sadece olay çıktı. İnşallah sona erdireceğiz. 2020/21'i düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız.

"BAKANLIKLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Seyircili maç için bütün Avrupa bu hazırlık içerisinde. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve Hükümetiz ile görüşeceğiz. Son kararı biz vereceğiz.

"TFF VE BEIN'E TEŞEKKÜRLER"

Gerçekten 7 tane maçı aynı anda başlattık, hemen hemen aynı anda bitirdik. İki kurumu tebrik ediyorum. 7 maçı da aynı saatte başlayıp oynatan, hakemiyle VAR sistemiyle, stadyumda aldığı tedbirle, pandemi döneminde almış olunan tedbirle bitirdik. TFF'nin çalışanlarını tebrik ediyorum. Hiçbir kesintiye uğramadan yayınlayan beIN Sports'a teşekkür ediyorum. Dün bir futbol gecesi yaşandı. Çok güzel mücadeleler oldu. Her dakika neticeler değişti. Bir taraftan şampiyon belli olurken, diğer taraftan kümede kalma mücadelesi vardı.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

Başakşehir mutlu sona ulaştı. 4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyorlardı. Bu sefer inat ettiler, direndiler ve büyük mücadele ettiler. Sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar. Başta Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ve yönetim kurulu üyelerine, teknik direktörleri Okan Buruk'u ve yardımcılarını, tüm futbolculara canı yürekten teşekkür ediyorum. 33. hafta oynandı. Her hafta birbirinden zorlu mücadeleler oldu, pandemi dönemi oldu, uzun ayrılık dönemi oldu. Buna rağmen lige dönüş yaptılar, 33. haftada şampiyon oldular.

"ELLERİMİZLE KUPAYI VERECEĞİZ"

İnşallah pazar günü onlara kupalarını vermek üzere bir tören düzenlemişler. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşları olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurulllarına teslim edeceğiz.

"FİNALE KALAN TAKIMLAR BELLİ OLUNCA STADI AÇIKLAYACAĞIZ"

Finale kalan iki takıma göre karar vermeyi planladık yönetim kurulunda, epeyi konuştuk. Olimpiyat Stadı gündemde. Kimler finale kalacak. finale kalanlar belli olduktan sonra karar vereceğiz. Adaletli bir karar vermeye çalışacağız. Adaletsiz bir karar vermek istemiyoruz. 29 Temmuz Türkiye Kupası finali de Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Orası hazır. 1. Lig play-off finali nerede oynanacak, önümüzdeki günlerde belli olacak.