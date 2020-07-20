Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, dün gündeme gelen Netflix'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?" ifadelerini kullanmıştı. Mahir Ünal'ın ardından bir açıklama da Netflix'ten geldi.

Yapılan açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HÜKÜMET KANADINDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.