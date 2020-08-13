Son Dakika: Muharrem İnce Seçim gecesi neredeydin? sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, son günlerde hakkında çıkan parti kuracağı yönündeki iddialar sonrası Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Merak edilen konulara tek tek açıklık getiren İnce, "Seçim gecesi neredeydi?" sorusunu da yanıtladı.

İnce, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler" dedi.

Muharrem İnce'nin konuşmalarından satır başları:

"İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım.

"MORALİMİ BOZMAK İÇİN ELLERİNDEN EN GELİYORSA YAPTILAR"

TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamı. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar. Seçim gecesine geldik.

"BANA BİLGİ VERMEDİLER, NASIL ÇIKACAĞIM MİLLETİN KARŞISINA?"

Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik. YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy.

"4 MİLYON OYU SOKAĞA BIRAKMIŞLAR"

Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.

"SEÇİMİN TARTIŞILDIĞI TOPLANTIYA ÇAĞRILMADIM"

Kampanya geçmiş, parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar. Bir CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin diyorum. Sıkı durun şimdi. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar. Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki."