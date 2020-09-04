CHP'li Muharrem İnce'nin 13 Ağustos tarihinde haberini verdiği "Memleket Hareketi" bugün Sivas'ta başladı. Kentte vatandaşlara seslenen İnce, hareketi "Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız" sözleriyle anlattı. Ayrıca İnce, harekette istemediği, asla davet etmeyeceği grupları da tek tek sıralayarak paylaştı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefet de "vatandaş ne der" deyip ondan korkuyor. Böyle bir ortamda Sivas'tan yola çıkıyoruz. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama muhalefet korkuyor.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK NEFERLERİYİZ"

Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet'in değerleriyle oynanamaz. Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız.

"GELECEKTEN KAYGI DUYANLARI HAREKETE DAVET EDİYORUM"

Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Milletimizle gönül köprüsünü kuracağız. Gelecekten kaygı duyanları Memleket Hareketi'ne davet ediyorum.

"AYRIMCILIK YAPANLARI HAREKETİMİZDE İSTEMİYORUZ"

Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz.Terör örgütleriyle menfaat odaklarıyla haşır olanları, kadına şiddeti ve çocuk istismarını kınamayanları, sokaktaki dostlarımıza kötü muamale yapanları, doğa ve çevreye saygı duymayanları, siyasetten zenginleşmek isteyenleri, ayrımcılık yapanları hareketimizde istemiyoruz.

"FİNANSÖRÜMÜZ YOK"

92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi olacak. Ayrışarak değil, kucaklaşarak yola çıkıyoruz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük"