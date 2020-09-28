Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına başlattığı saldırının ardından bölgede artan gerilim hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri göndermelidir" ifadesini kullandı.

"ERMENİSTAN, İŞGAL ETTİĞİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINI BOŞALTMALIDIR"

Bakan Akar'ın ifadeleri şu şekilde "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır.

"HOCALI'DA MASUM İNSANLAR KATLEDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Barışçıl yollarla çözüm diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene neredeydiler" diye soran Akar, şunları söyledi "Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet 'iki devlet tek millet' münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."