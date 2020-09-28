Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'a Azerbaycan'a yönelik saldırılarını durdurma ve paralı askerlerini geri gönderme çağrısı yaptı.
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına başlattığı saldırının ardından bölgede artan gerilim hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri göndermelidir" ifadesini kullandı.
"ERMENİSTAN, İŞGAL ETTİĞİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINI BOŞALTMALIDIR"
Bakan Akar'ın ifadeleri şu şekilde "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır.
"HOCALI'DA MASUM İNSANLAR KATLEDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?"
Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Barışçıl yollarla çözüm diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene neredeydiler" diye soran Akar, şunları söyledi "Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet 'iki devlet tek millet' münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."
NE OLMUŞTU?
Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı konuşmada ise Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır." dedi.
550'DEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ermenistan ve Azerbaycan arasında dünden beri aralıksız süren sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.
ERMENİSTAN KAYIPLARINI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR
Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.