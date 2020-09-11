Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim uygulamasının detaylarını paylaştı

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimin teknik detaylarına yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. 28 Eylül-2 Ekim ve devamında ise haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.

İşte yüz yüze eğitim uygulamasının detayları;

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE ÖĞRENCİLER GRUPLARA BÖLÜNECEK

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU TUTULMAYACAK

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYUM EĞİTİMİ YAPILACAK

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati suresiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak.

TENEFFÜSLER 10'AR DAKİKA OLACAK

Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.

HANGİ DERSLER VERİLECEK?

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada iki gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu dersler ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.

Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.