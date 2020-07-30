Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması

Fındık üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti'yi eleştirdiği için disiplin kuruluna sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında karar verildi. Enginyurt MHP'den kesin olarak ihraç edildi.

MHP'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı" 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir."

ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

İhracının ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamayı yapan Enginyurt, bir gün sıranın ihraç edenlere de geleceğini söyledi. "Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız" diyen Engin yurt şu ifadeleri kullandı:

"MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve ordular için hep doğruları konuşan olacağım."

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve AK Parti'nin MHP'yi yok saydığını dile getirmişti.

Enginyurt şu sözleri kullanmıştı:

"Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"