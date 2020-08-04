Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e siyasette dengeleri alt üst edecek bir çağrı geldi. Akşener'e seslenen Bahçeli, 'evine dön' çağrısı yaptı. Millet İttifakı hakkında konuşan Bahçeli, "Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır" dedi.

"AYOSOFYA ZİYARETİ MEMNUNİYET VERİCİDİR"

Meral Akşener'in Ayosofya ziyaretini değerlendiren Bahçeli, "Ayasofya ziyareti memnuniyet vericidir. Kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER SON HARETİYLE ONLARDAN AYRIŞTI"

Bahçeli, "Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" dedi.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİALARINA İLK YORUM

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarını da değerlendiren Bahçeli, "Sayın İnce, ince ince siyasi hedeflerini koyuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor"şeklinde konuştu. Bahçeli, CHP ve İnce hakkında şu açıklamaları yaptı:

"CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. 37.Olağan Büyük Kurultay bir fırsattı, belki de bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz. CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır"