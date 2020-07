Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üzerinden AK Parti'yi eleştirdi, AK Parti tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savundu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" dedi. Bu ifadelerin ardından, Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Enginyurt Twitter'dan yaptığı açıklamada "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz" dedi.

PARTİDEN İHRACI İSTENİYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Açıklamaları nedeniyle Cemal Enginyurt, MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" şeklinde konuştu.

İHRACI İSTENEN VEKİLDEN İLK AÇIKLAMA

Cemal Enginyurt, ihraç isteminin ardından Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır."

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

MHP'li Enginyurt basına yansıyan açıklamalarında, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?" ifadelerini kullanmıştı.