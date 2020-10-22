Son dakika... Merkez Bankası: Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.

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22.10.2020 14:05 | Güncelleme: 22.10.2020 14:08

Bir son dakika haberine göre Merkez Bankası: "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.

Merkez Bankası: "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir."