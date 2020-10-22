Son dakika... Merkez Bankası: "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir."
22.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:08
Bir son dakika haberine göre Merkez Bankası: "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.
Merkez Bankası: "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu