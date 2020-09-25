Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü

Dün Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarmasıyla dolar ve euro düştü. Faiz kararı öncesi dolar 7,71 ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunurken, euro ise 8,99 ile 9 lira sınırında seyrediyordu. Faiz artırımı sonrası dolar rekor seviyeden 7,56'ya kadar geriledikten sonra günü 7,64'ten tamamladı. Euro ise 8,83'e kadar geriledikten sonra günü 8,91'den tamamladı. BDDK'dan bugün gelen swap işlem limitlerini artıran karar sonrasında dolar ve euro, bugüne de düşüşle başladı.

DOLAR VE EURO KAÇ LİRA?

BDDK'nın swap kararı sonrası 7,52'ye kadar gerileyen dolar saat 10.10 itibarıyla 7,54'ten, 7,78'e kadar gerileyen euro ise şu sıralar 8,81'den işlem görüyor.

DOLAR KARŞINDA EN ÇOK TL DEĞER KAZANDI

Analistler, hem Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın kararları sonrası Türk lirasının dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimi olduğuna dikkati çekti. Türk lirası dolar karşısında yüzde 1,3, Güney Afrika randı yüzde 0,7, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4, Endonezya rupisi yüzde 0,3 değer kazandı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.