Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü
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Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü

25.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:46

Son dakika: Dün Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla gerileyen dolar ve euro, bugün de BDDK'nın swap hamlesiyle düşüşünü sürdürdü. Şu sıralar dolar 7,54'ten, sterlin ise 8,81'den işlem görüyor.

Dün Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarmasıyla dolar ve euro düştü. Faiz kararı öncesi dolar 7,71 ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunurken, euro ise 8,99 ile 9 lira sınırında seyrediyordu. Faiz artırımı sonrası dolar rekor seviyeden 7,56'ya kadar geriledikten sonra günü 7,64'ten tamamladı. Euro ise 8,83'e kadar geriledikten sonra günü 8,91'den tamamladı. BDDK'dan bugün gelen swap işlem limitlerini artıran karar sonrasında dolar ve euro, bugüne de düşüşle başladı.

DOLAR VE EURO KAÇ LİRA?

BDDK'nın swap kararı sonrası 7,52'ye kadar gerileyen dolar saat 10.10 itibarıyla 7,54'ten, 7,78'e kadar gerileyen euro ise şu sıralar 8,81'den işlem görüyor.

DOLAR KARŞINDA EN ÇOK TL DEĞER KAZANDI

Analistler, hem Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın kararları sonrası Türk lirasının dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimi olduğuna dikkati çekti. Türk lirası dolar karşısında yüzde 1,3, Güney Afrika randı yüzde 0,7, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4, Endonezya rupisi yüzde 0,3 değer kazandı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü
Haber Yorumları (26)
REALİST: bu düşüş kaç günlüğüne? kaç günü kurtardık yani?
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ÜRET, TÜKET. ÜRETİM ŞART.: Dolar 5 lira, Euro 6 lira seviyelerine düşmeden hiç bir şeyin fiyatı düşmez. Bu da mümkün değil şu ortamda. Dolayısıyla 10 kuruş, 20 kuruş düşüşler piyasadaki hiçbir şeyin fiyatını düşürmez. Euro doları düşürmeye çalıştığımız çabayı üretime harcasaydık şuan dışa bağımlılığımız önemli ölçüde azalmış olur, bana ne euro dolardan diyebilirdik. Ama bir çok şeyi ithal ettiğimiz için maalesef euro şöyle dolar böyle demeye devam edeceğiz. Üretmeden tüketen toplum olduğumuz sürece bu düzen değişmez.
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TAYYİB: kornava denen bi şey yok. sırf doktorların devleti dolandırmek için uydurduğu bi yalandır. her barkuta devletten para alıyorlar. düşşünün kaç lira maaş alıyorlar. en düşük memur 5 bin tl. birde hastanenin seyrini aksatıyorlar. adam taştan gidiyor korneva kadın yaşlı boğazda akyuvar eksikliği var. biliyorum . . . kornevasın diyor. halbuki bi başka doktor teşhisikoymuştu. ve tedavisini söylemişti. yazıklar olsun hükümete.
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