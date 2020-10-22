Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez'in beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakılmasının ardından, dolar ve altın yükselişe geçti.

DOLAR 18 KURUŞ BİRDEN YÜKSELDİ

Karar öncesi 7,80 seviyesinde bulunan dolar, sürpriz kararla birlikte 18 kuruş birden yükselerek 7,98 ile rekor kırdı. Kur, saat 15.40 itibarıyla 7,95 seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN 10 LİRA BİRDEN YÜKSELDİ

Dolara eş değer yükselen altında da rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükselerek 491 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, şu sıralar 486 liradan işlem görüyor.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORDU

AA Finans'ın Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılmasını bekliyordu. Ekonomistlerin faiz artış beklentisi 100 ile 200 baz puan arasında yer alıyordu.