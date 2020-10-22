Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
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Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı

22.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:10

Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini beklentinin aksine sabit bırakmasıyla yükselişe geçen altın ve dolar rekor kırdı. Şu sıralar altın 491 lira ile dolar ise 7,98 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez'in beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakılmasının ardından, dolar ve altın yükselişe geçti.

DOLAR 18 KURUŞ BİRDEN YÜKSELDİ

Karar öncesi 7,80 seviyesinde bulunan dolar, sürpriz kararla birlikte 18 kuruş birden yükselerek rekor kırdı. Saat 14.20 itibarıyla 7,98 seviyesinden işlem gören kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

ALTIN 10 LİRA BİRDEN YÜKSELDİ

Dolara eş değer yükselen altında da rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi. Altının gram fiyatı şu sıralar 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORDU

AA Finans'ın Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılmasını bekliyordu. Ekonomistlerin faiz artış beklentisi 100 ile 200 baz puan arasında yer alıyordu.

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Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı

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Haber Yorumları (23)
MEMOLİ: doları yükselterek ülkeden boşa toprak almayın yarın onu geri almasını biliriz biz türküz tek kişide kalsak dünyaya bedeliz bedelini ağır ödersiniz.
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FRANSA: ALLAH BASIMIZDAN EKSIK ETMESIN BASKANIMIZI EURO YUKSELDIKCE VERDIGIM OY HELAL OLSUN DIYORUM YASASIN FRANSA YASASIN ERDOGAN CUMHURBASKANIMIZ BAS KOMUTANIMIZ
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YIKILIŞEKONOMİ: DİRİLİŞ ERTUĞRUL KURULUŞ OSMAN YÜKSELİŞ SELÇUKLU YIKILIŞ EKONOMİ
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