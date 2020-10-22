Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini beklentinin aksine sabit bırakmasıyla yükselişe geçen altın ve dolar rekor kırdı. Şu sıralar altın 491 lira ile dolar ise 7,98 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez'in beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakılmasının ardından, dolar ve altın yükselişe geçti.
DOLAR 18 KURUŞ BİRDEN YÜKSELDİ
Karar öncesi 7,80 seviyesinde bulunan dolar, sürpriz kararla birlikte 18 kuruş birden yükselerek rekor kırdı. Saat 14.20 itibarıyla 7,98 seviyesinden işlem gören kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.
ALTIN 10 LİRA BİRDEN YÜKSELDİ
Dolara eş değer yükselen altında da rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi. Altının gram fiyatı şu sıralar 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor.
EKONOMİSTLER FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORDU
AA Finans'ın Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılmasını bekliyordu. Ekonomistlerin faiz artış beklentisi 100 ile 200 baz puan arasında yer alıyordu.