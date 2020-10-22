Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini beklentinin aksine sabit bırakmasıyla yükselişe geçen altın ve dolar rekor kırdı. Şu sıralar altın 491 lira ile dolar ise 7,98 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.