Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu kez beklenenin aksine faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükselten Merkez'in kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Karar öncesi 7,71 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar, karar sonrası 7,56'ya kadar geriledi.

GÜNCEL KUR FİYATLARI

Kur saat 16.13 itibarıyla 7,64'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,90'dan, sterlin ise 9,75'ten alıcı buluyor.

FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYORDU

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu.