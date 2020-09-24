Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü
24.09.2020 14:32 | Güncelleme: 24.09.2020 16:21
Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7,71 ile rekor seviyede bulunan dolar, faizlerin yükseltilmesiyle 7,56'ya kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,64'ten işlem görüyor.
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu kez beklenenin aksine faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükselten Merkez'in kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Karar öncesi 7,71 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar, karar sonrası 7,56'ya kadar geriledi.
GÜNCEL KUR FİYATLARI
Kur saat 16.13 itibarıyla 7,64'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,90'dan, sterlin ise 9,75'ten alıcı buluyor.
FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYORDU
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu.