Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü
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Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü

24.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:40

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7,71 ile rekor seviyede bulunan dolar, faizlerin yükseltilmesiyle 7,56'ya kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,61'den işlem görüyor.

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu kez beklenenin aksine faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükselten Merkez'in kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Karar öncesi 7,71 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar, karar sonrası 7,56'ya kadar geriledi.

GÜNCEL KUR FİYATLARI

Kur saat 14.25 itibarıyla 7,61'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,87'den, sterlin ise 9,71'den alıcı buluyor.

FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYORDU

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu.

Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü

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Haber Yorumları (7)
DÜŞERSEM YANARIM: DOLAR DÜŞSÜNDE 2 KİLO ALTIN VAR ALTIN DÜŞMESE BARİ.
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WWQ: çok ser düşmüş inşallah 1 tl yi buluruz.
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İZMİT: YAA KIYAMAM DÜŞTÜN MÜ ÇEEEN
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