Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü
24.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7,71 ile rekor seviyede bulunan dolar, faizlerin yükseltilmesiyle 7,56'ya kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,61'den işlem görüyor.
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu kez beklenenin aksine faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükselten Merkez'in kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Karar öncesi 7,71 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar, karar sonrası 7,56'ya kadar geriledi.
GÜNCEL KUR FİYATLARI
Kur saat 14.25 itibarıyla 7,61'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,87'den, sterlin ise 9,71'den alıcı buluyor.
FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYORDU
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyordu.