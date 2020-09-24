Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7,71 ile rekor seviyede bulunan dolar, faizlerin yükseltilmesiyle 7,56'ya kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,61'den işlem görüyor.