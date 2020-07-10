Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek ekip olan Medipol Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

10.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:22

Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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Başakşehir, Kopenhag'ı eleyip ardından Manchester United'ı turnuva dışına itmesi durumunda ise Olympiacos-Wolves/ Sevilla-Roma tarafından gelecek takımla yarı finalde kozlarını paylaşacak.

UNITED'IN AVANTAJI BÜYÜK

Manchester United, LASK Linz ile oynadığı ilk maçta rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Başakşehir ise Kopenhag'la oynadığı ilk maçta Danimarka temsilcisi karşısında İstanbul'da 1-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tüm çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Shakhtar Donetsk - Basel | Wolfsburg - Eintrach Frankfurt

Manchester United - LASK Linz | Başakşehir - Kopenhag

Inter - Bayer Leverkusen | Getafe - Rangers

Wolverhampton Wanderers - Olympiakos | Roma - Sevilla

Yarı Final:

(Wolves - Olympiakos) - (Roma - Sevilla) | (Manchester United - LASK) - (Kopenhag - Başakşehir)

(Inter - Getafe) - (Leverkusen - Rangers) | (Shakhtar - Wolfsburg) - (Basel - Frankfurt)

MAÇLAR ALMANYA'DA

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde ev sahibi takımların stadında oynanacak.

İlk maçları da salgından dolayı oynanamayan Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmelerinde ise tur atlayan taraf Almanya'da yapılacak tek karşılaşmanın ardından belli olacak.

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