Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat %27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %19,7, İTHALAT %5,2 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat %5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİĞER TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %102,7 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı %102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında %90,9 iken, 2020 Mayıs ayında %74,5'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %102,8 ARTTI

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde %88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,6'ya geriledi.

MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİSİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

2020 Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

MAYIS AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %76,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mayıs ayında ara mallarının payı %76,7, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mayıs döneminde ise ara mallarının payı %76,1, sermaye mallarının payı %13,4 ve tüketim mallarının payı %10,1 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %33,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mayısdönemindeihracatta ilk sırayıAlmanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5milyar 812 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 829 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 445 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 375 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 974 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 587 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 548 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 282 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 180 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %23,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %23,9, ithalat %9,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %31,2, ithalat %16,7 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,8 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,3'tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,1'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 9,43 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,8 azalarak 9 milyar 436 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 12 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %77,3 artarak 1 milyar 881 milyon dolardan, 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında %89,4 iken, 2020 Mayıs ayında %73,9'a geriledi.

İHRACAT OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 58,17 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %19,9 azalarak 58 milyar 176 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 78 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %75,4 artarak 11 milyar 695 milyon dolardan, 20 milyar 516 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde %86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %73,9'a geriledi.