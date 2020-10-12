Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde maske, mesafe ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Adana Erkek Lisesi önündeki denetimi gören bir genç kız, maskesi yüzünde değil, koluna takılı olduğu için yolunu değiştirerek hızlı adımlarla kaçmaya başladı.

TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Polis tarafından ikaz edilen kız, takip sonucu yakalandı. Kimliği sorulan kızın, üzerinde kimlik bulunmadığını ve kimlik numarasını bilmediğini söyledi. Ailesine haber verilmesini de istemeyen genç kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAKKAL VE MARKETLERDE DE ARAMA YAPILDI

Öte yandan, polis ekipleri yaptığı uygulamada okul önlerinden geçen araçları da durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Okul etrafındaki bakkal ve marketlerde de arama yapıldı.

İşte yapılan denetimlerden kareler;