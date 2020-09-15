Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı

Son dakika: Fenerbahçe, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta forma giyen Kongo asıllı Fransız savunmacı Marcel Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler böylece, 12. transferini gerçekleştirmiş oldu.

15.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:07

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hakan Mert Yandaş gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

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Sarı lacivertliler, son olarak Wolfsburg'ta forma giyen Kongo asıllı Fransız savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı transfer etmiştir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Marcel Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe böylece, 12. transferini gerçekleştirmiş oldu.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolfsburg ile çıktığı toplam 23 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

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