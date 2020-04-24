Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü

Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.

3. KATTAN ATLADI

Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.