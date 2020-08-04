Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Malatya bugün beşik gibi sallanıyor. Merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından saat 21.40'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliğinin 3.90 kilometre olduğu belirtilirken AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir ihbarın bulunmadığı duyuruldu. Saat 18:30'da da 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAKLARA ATTI

AFAD verilerine göre 21.40'da yerin 3,9 kilometre altında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem de korkuya neden oldu. Gündüz yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremle birlikte gün boyu artçılarla sarsılan Malatyalılar akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki depremle birlikte yeniden sokaklara çıktılar.Çok sayıda vatandaş evlerinin önünde beklerken, bazı vatandaşlar da araçlarında bekliyor.

SIK SIK ARTÇI SARSINTILAR OLUYOR

Bugün Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşanmıştı. Saat 12.37'de Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51 'de 1,7 şiddetinde, saat 12,55'de 1,4 ve saat 13,01'de 1,8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Bu arada, 5,2 şiddetindeki depremden önce de Pütürge ilçesinde saat 12.20'de 1,9 saat 12.21'de ise 1,7 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçmişti.