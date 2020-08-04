Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi

AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. İlk açıklamalara göre; depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadı. Vatandaşlarda büyük korku yaratan deprem anına ait ilk görüntüler de geldi.

"HASARA YÖNELİK İHBAR YOK"

AFAD depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." dedi.

CAN KAYBI VE YARALANAN OLMADI

Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, çevre illerden de hissedilen depremde can kaybının olmadığını söyledi. Sülük, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz. Biz belediyedeydik, daha önceki depremde bizim belediye binamız ağır hasar gördüğü için tek katlı başka binadaydık. Tek katlı binada bile ağır çatlaklar oluştu. Vatandaşlarla görüşüyorduk. Çok uzun sürmediği için böyle bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz'daki deprem bu kadar şiddetli değildi, bu çok şiddetliydi. Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2500'e yakın binamız ağır hasarlıydı. Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."