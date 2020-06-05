Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok

Malatya'daki depremle ilgili konuşan Vali Aydın Baruş, herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını söyledi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

VALİ'DEN LK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti. Baruş, "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor." dedi.