Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.

KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.

AFAD: BÖLGEDE TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.