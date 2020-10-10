Akrabalar birbirine girdi, mahalle bekçileri kavgayı havaya açtığı ateşle ayırdı
10.10.2020 09:55 | Güncelleme: 10.10.2020 14:10
Antalya'da bir parkta akraba olduğu belirtilen iki kişi arasında tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken diğer kişiler de dahil olaya oldu. Giderek büyüyen kavga, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateş ile sonlandı.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde bir parkta akraba olduğu belirtilen iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra yakınları da dahil oldu. Bölgede bulunan mahalle bekçileri, taraflara müdahale etti.
ATEŞ SESİNE AYRILDILAR
Tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf eden bekçilerden biri, havaya iki el ateş etti. Kavga edenleri ayırmaya çalışanlar arasında 2 kadının da olduğu görüldü. Parka köpeğini gezdirmeye gelen bir kişi de kavganın ortasında kaldı. Bekçiler kavgayı güçlükle ayırırken, bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.