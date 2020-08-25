Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Son dakika: Libya'da görevi esnasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

25.08.2020 23:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:31

Libya'nın başkenti Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız, 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya'da, görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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