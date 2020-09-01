Son Dakika: Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mansur Yavaş görüşmesi 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Öğleden sonra 14'te başlayan görüşme 1 saat sürdü ve 15'te sona erdi. Görüşmede, Yavaş Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktardı.

MASADA 11 PROJE VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önceden randevulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Görüşmede belediyeye otobüs alımı için imzalanması gereken belgelerin de masada olduğu da belirtildi. Diğer yandan 20 Ekim'de işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Ankapark da gündeme geldi.

YAVAŞ'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan görüşme sonrası içeride konuşulanlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor.