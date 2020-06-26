Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Konya-Ankara Karayolu üzerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

MİNİBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara karayolu üzeri Birimler Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan sürücüleri belirlemeyen 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, tır da devrildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye ayrıca helikopter ambulans da sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara sağlık görevlileri tarafından müdahaleleri yapıldı. Yapılan ilk incelemede minibüste bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZAZEDELERİN YAKINLARININ AĞITLARI YÜREK DAĞLADI

Haberi alan kazazede yakınlarının da olay yerine gelmesiyle ağıtlar yakıldı. Kazazede yakınları, kazada yaralanan küçük çocukları kucaklarına alarak görevlilerini çalışmalarını takip etti. İlk müdahaleleri yapılan aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ambulanslarla Yunak İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar arasında tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak 1 kadın ve 1 çocuğun da olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında hurdaya dönen minibüste sıkışan bagaj kısmı itfaiye tarafından açıldı. Bu sıra da minibüste bulunan bir adet keçi de araçtan indirildi.

KONYA'DA BİR KAZA DAHA OLMUŞTU

Öte yandan Konya'nın Akşehir ilçesinde öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.

Akşehir'deki kazadan bir görüntü.