Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı grup konuşmasında üniversitenin kapatılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bunun bir intikam olduğunu söyledi.

"İNTİKAM İÇİN KAPATILDI"

Kılıçdaroğlu, "Bu üniversite neden kapatıldı? Maltepe'de çok güzel bir alanı vardı. Pırıl pırıl öğrenciler, dinamik, her görüşten akademisyenler vardı. Göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı, genç bir üniversiteydi. Ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Niçin ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, niçin adalet diyorsun, niçin üniversite diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası" şeklinde konuştu.

"DEVLET KİN İLE YÖNETİLMEZ"

Kılıçdaroğlu, şu şekilde devam etti: "Devlet kin ile yönetilmez. Devleti kinle yönetirseniz, yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım. Hak olması lazım. Hukuk olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Yardım yaptığınız hiçbir üniversiteye biz CHP olarak çıkıp 'Neden yardım yaptınız?' demedik. Bilime, teknolojiye, insana yatırım yapıyorsanız buna karşı çıkmadık."