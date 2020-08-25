Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Kars'ta, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 günlük ev karantinasında bulunması gereken bir kişi, otomobiliyle seyahat ederken yakalandı. Bunun üzerine polis ekipleri, kuralları hiçe sayan şahsa para cezası kesti.
25.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:49
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, polis ekiplerince yol kontrol noktasında yakalandı.
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Alınan bilgiye göre, aynı ortamda bulunduğu ve temas ettiği bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, Sarıkamış'ta yaşayan E.Ö. için 14 günlük ev karantinası kararı verildi.
OTOMOBİLİYLE YOLCULUK ETTİ
Polis ekipleri, Kars merkezdeki uygulama noktasında gerçekleştirdikleri kontrollerde E.Ö'nün karantinada olması gerekirken otomobiliyle yolculuk ettiğini belirledi.
PAZARA CEZASI KESİLDİ
Bunun üzerine ekipler E.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası kesti. E.Ö, yapılan işlemlerin ardından karantina süresinin tamamlanması için evine gönderildi.