Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı

Kayseri'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

KARISINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda uzaklaştırması olan 47 yaşındaki Okan Taşdöven Konya'dan gelerek ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Taştöven'i takip etti. Ayşegül Taşdöven'i bir mağazada sıkıştıran Okan Taşdöven bıçakla saldırdığı kadını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Saldırı sonrasında vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarak, saldırgan kocayı etkisiz hale getirdi. Vatandaşların yakaladığı saldırgan koca, polis ekiplerince mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİP KADINI KURTARDI

Saldırgan Okan Taşdöven'in gözaltına alınma anı ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşlar, Okan Taşdöven'in eşine saldırdıktan sonra müdahale ettiklerini ve kadını kurtardıklarını anlattı.

Gözaltına alınan Okan Taşdöven hakkında işlem başlatılırken, Ayşegül Taşdöven'in durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.