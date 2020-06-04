Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te pozitif vaka sayısı yeniden artış göstermeye başladı. Kentte son 8 günde 6 koronavirüs vakası tespit edilirken, iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantinaya alındı. Karabük'te bugüne kadar 186 kişi koronaya yakalanırken, bunlarda 10'u hayatını kaybetti.
Karabük'te yeniden koronavirüs vakaları görülmeye başladı. Son 8 günde vaka sayısı 6'ya yükselirken, Yenice ilçesinde iki ayrı şantiyede inşaatta çalışan toplam 18 işçi karantina altına alındı.
18 İŞÇİ KARANTİNAYA ALINDI
Karabük'te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep'ten dönen işçide koronavirüs tespit edildi. Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı. Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi. Özel koruma kıyafetli 112 Sağlık ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kovid-19 testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.
186 VAKA TESPİT EDİLDİ, 10'U HAYATINI KAYBETTİ
Diğer yandan Karabük'te bugüne kadar 186 kişi korona virüse yakalanırken, bunlardan 10'u hayatını kaybederken, 176 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.