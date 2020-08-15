Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Son dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme 1 yıl uzattığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
15.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:23
Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Anlaşma tamam. Bir sene daha bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
32 MAÇTA 6 GOL ATTI
2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarla bu sezon 32 maça çıkan 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.