Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi

Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Anlaşma tamam. Bir sene daha bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

32 MAÇTA 6 GOL ATTI

2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarla bu sezon 32 maça çıkan 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.