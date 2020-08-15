Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi

Son dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme 1 yıl uzattığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

15.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:23

Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Anlaşma tamam. Bir sene daha bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

32 MAÇTA 6 GOL ATTI

2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarla bu sezon 32 maça çıkan 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler