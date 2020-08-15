Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi Son dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yenilediğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Anlaşma tamam. Bir sene daha büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.