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Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi

Son dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yenilediğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
15.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:06

Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Anlaşma tamam. Bir sene daha büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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