Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Son dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yenilediğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
15.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:06
Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Anlaşma tamam. Bir sene daha büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.