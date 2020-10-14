Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika! Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Hazırlanan iddianamede Şeker için, "kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, "yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.
Mahkeme, Şeker'e suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMLERİ YAPILDI
Karar duruşmasında Şeker'e 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis ardından tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezası verildi. Şeker'e iyi hal indirimi de yapılarak cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü.
SON SÖZÜ ÜZGÜNÜM OLDU
Davada ifadesi alınan Kadir Şeker'e son sözü soruldu. Şeker bu soruya, "Üzgünüm" diyerek cevap verdi.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş ve çifti ayırmak için yanlarına gitmişti. İkili arasındaki tartışmayı engellemek için yanlarına giden Şeker, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.
TEYZESİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Karar duruşmasında Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.