Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş ve çifti ayırmak için yanlarına gitmişti. İkili arasındaki tartışmayı engellemek için yanlarına giden Şeker, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.