Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Evine dön çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısında bulunmuştu.

Gündeme bomba gibi düşen bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği Meral Akşener'den Bahçeli'ye yanıt geldi. Akşener, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in konuyla ilgili yorumu;

"Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağıyla ilgilensin. Birincisi bu. Diğer taraftan siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim.

Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim, sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Dün gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: "Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır. Ayasofya ziyareti memnuniyet vericidir. Kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir."