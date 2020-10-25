Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi

İBB, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde megakentin üzerini kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'ye göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu. Sabah saatlerinde ise Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleneceği duyurulmuştu.