Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
13.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:40
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü.
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Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.
5 KİŞİ YARALANDI
Patlamada, ilk belirlemeye göre 5 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.