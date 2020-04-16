Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Son dakika: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu biri şoför iki kişi sıkışırken toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.
16.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:08
Avcılar'da iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle araçta sıkışan biri sürücü iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı.
YOLCULAR İNİP YÜRÜDÜLER
Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖRLER KURTARILDI
Araçta sıkışan biri sürücü iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.