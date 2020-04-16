Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Avcılar'da iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle araçta sıkışan biri sürücü iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı.

YOLCULAR İNİP YÜRÜDÜLER

Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖRLER KURTARILDI

Araçta sıkışan biri sürücü iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.