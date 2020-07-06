Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı

İSKİ, Şile'de yaşanan su kesintileriyle ilgili yaşanan sorunla ilgili "Şile'nin nüfusu hafta sonu 1 milyona ulaşmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında özellikle pazar günü Şile'nin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanmaktadır. İBB ve İSKİ, Şile'deki bu soruna kısa sürede çözüm bulacaktır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞİLE'NİN NÜFUSU SON 13 YILDA YÜZDE 48 ARTTI"

"Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi, 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasiteyle inşa edilmiştir. Tesis aynı kapasiteyle hizmet etmeye devam etmektedir.

Şile'nin nüfusu ise sadece son 13 yılda, yani 2007 yılından bugüne yüzde 48 oranında artarak 25 binden 38 bine çıkmıştır.

"HAFTA SONU 1 MİLYONLUK NÜFUS NEDENİYLE SU BASINCI SORUNU YAŞANMAKTADIR"

Bir turizm bölgesi olan Şile'nin hafta sonu günübirlik nifusu ise 1 milyona ulaşmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri Şile'nin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanmaktadır.

"YIL SONUNDA YENİ ARITMA TESİSİ DEVREYE ALINACAK"

Bu hususa çözüm bulmak gayesiyle ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatı 2018 yılında ihale edilmiş olup bu yıl sonunda devreye alınacaktır.

"ACİL ÇÖZÜM DE SAĞLANACAKTIR"

Ayrıca İBB ve İSKİ, Şile'deki bu soruna acil çözüm bulmak için çalışmalara başlamış olup kısa sürede çözüm sağlanacaktır. İstanbullulara önemle duyurulur."