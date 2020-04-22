Son Dakika: İran'dan Trump'ın Vur emri tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın

Dünya koronavirüse kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi herkesi şaşırttı. Trump, donanmaya İran tacizine uğramaları durumunda vur emri verdi. Bu sözlere İran'dan jet hızıyla yanıt geldi. İran askeri kanadından yapılan açıklamada Donald Trump'ın koronavirüse odaklanması gerektiği belirtildi.

TRUMP: İMHA ETME EMRİ VERDİM

Trump, kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik şunları yazdı: "Amerika Donanması'na, denizde gemilerimizi taciz etmeleri durumunda İran'a ait tüm silahlı botlara ateş edip imha etme emrini verdim."

İRAN'DAN JET YANIT GELDİ

Trump'ın bu tehdidinin ardından İran'dan bir askeri yetkili bu sözlere jet hızıyla yanıt verdi. İRNA Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir askeri yetkili, "ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın" dedi.