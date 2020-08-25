İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan 64 yaşındaki Hamza Vezir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
25.08.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:16
Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Hamza Vezir (64), inşaatın 5'inci katında tahta kalıpları söktüğü esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Vezir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Vezir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.